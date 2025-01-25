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Сегодня, 16:10

«Ливерпуль» — «Ипсвич»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» сыграет с «Ипсвичем» в чемпионате Англии 25 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» сыграет с «Ипсвичем» в 23-м туре чемпионата Англии в субботу, 25 января. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Ипсвич» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Красные набрали 50 очков и занимают первое место в премьер-лиге. Клуб из Ипсуича с 16 баллами располагается на 18-й строчке чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ипсвич

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
6
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 22 4 4 14 32-51 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 - : -
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 18 1 5
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