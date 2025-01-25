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Сегодня, 20:01

«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Коди Гакпо (по центру) празднует гол вместе с Луисом Диасом, Эндрю Робертсоном и Вирджилом ван Дейком.
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома с крупным счетом обыграл «Ипсвич» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 4:1. Встреча прошла на «Энфилде».

Дубль в матче оформил Коди Гакпо, еще по голу забили Доминик Собослаи и Мохамед Салах. У «Ипсвича» отличился Джейкоб Гривз.

«Ливерпуль» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ипсвич» (16) находится на 18-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:1
Ипсвич

В других матчах тура «Ньюкасл» на выезде обыграл «Саутгемптон» — 3:1, а «Эвертон» победил «Брайтон» (1:0) в 700-м матче Дэвида Мойеса.

«Ньюкасл» (41 очко) занимает четвертое место в АПЛ, «Брайтон» (34) — 9-й, «Эвертон» (23) — 16-й, а «Саутгемптон» (6) — 20-й.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:3
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
0:1
Эвертон

Источник: Таблица АПЛ
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ипсвич Таун
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
5
 Челси 22 11 7 4 44-27 40
6
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
7
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
18
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 5 : 0
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 0 : 1
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 4 : 1
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 3
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 1
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 19 1 5
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