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«Ливерпуль» интересуется защитником «Вест Хэма»

12:17
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«Ливерпуль» интересуется защитником «Вест Хэма» Иссой Диопом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, мерсисайдцы находятся в поиске усиления защитной линии из-за травм, и хочет арендовать 24-летнего француза до конца сезона с правом выкупа за 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Диоп провел 5 матчей за «Вест Хэм» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

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