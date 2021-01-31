«Ливерпуль» интересуется защитником «Вест Хэма» Иссой Диопом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, мерсисайдцы находятся в поиске усиления защитной линии из-за травм, и хочет арендовать 24-летнего француза до конца сезона с правом выкупа за 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Диоп провел 5 матчей за «Вест Хэм» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.