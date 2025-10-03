«Ливерпуль» интересуется защитником «Кристал Пэлас» Лакруа

«Ливерпуль» намерен подписать защитника «Кристал Пэлас» Максенса Лакруа, сообщает Football Insider.

По данным источника, переход 25-летнего француза может состояться летом 2026 года.

В сезоне-2025/26 Лакруа в 11 матчах во всех турнирах отметился 1 результативной передачей. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.