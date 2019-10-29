«Ливерпуль» интересуется Закарией

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Денис Закария входит в сферу интересов «Ливерпуля». Представители английского клуба уже встречались с агентом 22-летнего швейцарца, утверждает Sky in Germany.

Немецкий клуб оценивает стоимость игрока примерно в 50 миллионов евро. Его контракт с командой из Менхегладбаха рассчитан до 2022 года.

Ранее появлялась информация, что на полузащитника претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

Закария является воспитанником «Серветта», а в Германии выступает с 2017 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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