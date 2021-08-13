«Ливерпуль» интересуется вингером «Ренна» Доку
08:14
«Ливерпуль» интересуется нападающим «Ренна» Жереми Доку, сообщает Voetbal24.
По информации источника, 19-летний бельгиец привлек внимание английского клуба своей игрой на Евро-2020. Сообщается, что «Ренн» готов расстаться с футболистом за 45 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Доку принял участие в 1 матче «Ренна» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 26 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://voetbal24.be/news/72004/jrmy-doku-op-weg-naar-europese-grootmacht-45-miljoen-euro
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