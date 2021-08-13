«Ливерпуль» интересуется вингером «Ренна» Доку

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Ренна» Жереми Доку, сообщает Voetbal24.

По информации источника, 19-летний бельгиец привлек внимание английского клуба своей игрой на Евро-2020. Сообщается, что «Ренн» готов расстаться с футболистом за 45 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Доку принял участие в 1 матче «Ренна» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 26 миллионов евро.