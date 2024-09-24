«Ливерпуль» интересуется тремя игроками «Байера»

«Ливерпуль» может подписать несколько футболистов «Байера», сообщает CaughtOffside.

По сведениям источника, английский клуб интересуется полузащитниками Флориана Вирцем и Эсекиэлем Паласиосом, а также защитником Джереми Фримпоногом.

В текущем сезоне 21-летний Вирц провел 7 матчей, в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу. У 25-летнего Паласиоса 2 игры без результативных действий, на счету 23-летнего Фримпонга гол и 4 передачи в 7 играх.