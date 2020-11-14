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«Ливерпуль» интересуется Семеду

13:58
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Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду попал в список интересов «Ливерпуля», сообщает Daily Express.

По информации источника, мерсисайдцы могут купить 26-летнего португальца в январе. «Ливерпуль» испытывает проблемы с центральными защитниками: на длительный срок выбыли Виргил ван Дейк и Джо Гомес, кроме того, травмирован полузащитник Фабинью, способный сыграть в центре обороны.

Семеду провел 10 матчей за «Олимпиакос» в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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