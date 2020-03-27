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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом

10:42

«Ливерпуль» заинтересован полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом, сообщает The Mirror.

По информации источника, мерсисайдцы хотят укрепить состав талантливым 20-летним футболистом. Сообщается, что в контракте Торреса с «Валенсией» прописан пункт об отступных в размере 90 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в Торресе также заинтересована «Барселона».

В сезоне-2019/20 Торрес забил 6 голов и отдал 7 результативных передач в 35 матчах за «Валенсию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.

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