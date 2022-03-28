«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Порту» Отавио

Полузащитник «Порту» Отавио является предметом интереса со стороны «Ливерпуля».

По данным O Jogo, «красные» считают, что 27-летний футболист удачно впишется в их команду. Руководство английского клуба отправило своих скаутов понаблюдать за его игрой в этом сезоне.

Если «Ливерпуль» сможет заключить сделку с Отавио, он воссоединится с бывшим нападающим «Порту» Луисом Диасом, который перешел в английский клуб в январе 2022 года.

Контракт полузащитника с «Порту» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Отавио сыграл за команду 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 12 результативных передач.