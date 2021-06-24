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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Макгинном

09:36
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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Джоном Макгинном, сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев, Юрген Клопп остался под впечатлением от игры 26-летнего шотландца на Евро-2020. Сообщается, что немецкий специалист интересовался по поводу футболиста у защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона, который является капитаном сборной Шотландии. Клопп рассматривает Макгинна как одного из кандидатов для замены ушедшего из команды Джорджиньо Вайналдума. Тренер был удивлен работоспособностью и физическими данными шотландского футболиста.

В сезоне-2020/21 Макгинн провел 37 матчей за «Астон Виллу», на его счету 3 гола и 6 результативных передач. На Евро-2020 он провел все три матча сборной Шотландии без замен и не отличился результативными действиями. Шотландцы заняли последнее место в группе D и не смогли пробиться в плей-офф.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Макгинна в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2525834/2021/06/22/klopp-impressed-mcginn-liverpool-prepare-life-wijnaldum/

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Иван Торопцев все материалы автора
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