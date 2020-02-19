«Ливерпуль» интересуется нападающим «Вердера» и сборной Косово Рашицей

«Ливерпуль» заинтересован в форварде «Вердера» Милоте Рашице, сообщает Bild.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают 23-летнего игрока сборной Косово на случай, если не получится договориться с нападающим «Лейпцига» Тимо Вернером. Издание пишет, что у Рашицы в контракте прописан пункт о выкупе за сумму в 38 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Рашица провел 21 матч за «Вердер», на счету футболиста 10 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего форварда сборной Косово в 35 миллионов евро.