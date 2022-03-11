«Ливерпуль» интересуется нападающим «Лилля» Дэвидом

«Ливерпуль» намерен летом приобрести нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.

По данным Le10Sport, красные ищут долговременную замену Роберто Фирмино и будут конкурировать с соперниками по АПЛ — «Арсеналом» — за 22-летнего игрока.

Контракт Дэвида с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард сыграз за французский клуб 36 матчей во всех турнирах и забил 17 голов.