«Ливерпуль» интересуется нападающим «Лилля» Дэвидом
«Ливерпуль» намерен летом приобрести нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.
По данным Le10Sport, красные ищут долговременную замену Роберто Фирмино и будут конкурировать с соперниками по АПЛ — «Арсеналом» — за 22-летнего игрока.
Контракт Дэвида с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 форвард сыграз за французский клуб 36 матчей во всех турнирах и забил 17 голов.
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|
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|3
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|69
|
2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|71-20
|63
|
3
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56-19
|56
|
4
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|
5
|МЮ
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|
6
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|26
|14
|3
|9
|40-32
|45
|
7
|Вест Хэм
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|
8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|28-23
|43
|
9
|Астон Вилла
|27
|11
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|13
|40-37
|36
|
10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35-43
|35
|
11
|Лестер
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|
14
|Ньюкасл
|27
|7
|10
|10
|32-47
|31
|
15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|
16
|Лидс
|28
|5
|8
|15
|29-64
|23
|
17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|
18
|Бернли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|
19
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|27-54
|19
|
20
|Норвич
|28
|4
|5
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|17-61
|17
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|10.03
|22:30
|
Норвич – Челси
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|- : -
|19.03
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|19.03
|18:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|19.03
|20:30
|
Бернли – Саутгемптон
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|20.03
|17:00
|
Уотфорд – Эвертон
|- : -
|20.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.03
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
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|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|14
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|15
|1
|5
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