«Ливерпуль» интересуется хавбеком «Шальке» Маккенни

Полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни привлек к себе интерес «Ливерпуля», сообщает Sport1.

По информации источника, 21-летний американец близок к уходу из гельзенкирхенского клуба. Сообщается, что «Ливерпуль» может подписать хавбека за сумму в 22 миллиона евро. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Герты».

В сезоне-2019/20 Маккенни провел за «Шальке» 32 матча, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.