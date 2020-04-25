«Ливерпуль» интересуется форвардом «Лацио» Корреа

«Ливерпуль» заинтересован в нападающем «Лацио» Хоакине Корреа, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб рассматривает 25-летнего аргентинца в качестве игрока ближнего резерва, способного заменить одного из трех основных атакующих игроков мерсисайдцев — Садио Мане, Мохамеда Салаха или Роберто Фирмину. Сообщается, что трансфер может обойтись «Ливерпулю» в сумму около 25 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 на счету Корреа 8 голов и 4 результативных передачи в 27 матчах за «Лацио». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30,5 миллиона евро.