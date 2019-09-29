«Ливерпуль» интересуется Давидом Нересом

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес попал в сферу интересов «Ливерпуля». Английский клуб хочет приобрести 22-летнего бразильца в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

Действующий контракт Нереса с «Аяксом» рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей, отличившись двумя голами и одним ассистом. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

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