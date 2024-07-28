«Ливерпуль и «Тоттенхэм» претендуют на Дьекереша из «Спортинга»

Форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 26-летнего шведа претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Также игроком интересуется «Арсенал».

В минувшем сезоне Дьекереш провел 50 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.