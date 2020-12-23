«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Лилля»

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Лилля» Свену Ботману, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, оба английских клуба хотят подписать 20-летнего голландца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендует «Интер».

«Лилль» купил Ботмана у «Аякса» летом 2020 года за 8 миллионов евро. Футболист провел за «догов» 22 матча и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.