«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» готовы включиться в борьбу за Шкриньяра

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за ситуацией с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, сообщает TeamTALK.

Оба клуба готовы предложить 27-летнему словаку контракт в случае, если его переговоры по новому соглашению с «нерадзурри» закончатся неудачей.

Контракт Шкриньяра с «Интером» действует до конца июня 2023 года, с января он сможет вести переговоры с другими командами. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «ПСЖ» и «Челси».

Шкриньяр играет за «Интер» с июля 2017 года, в этом сезоне он провел за клуб 25 матчей и не отличился результативными действиями.