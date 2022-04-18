«Ливерпуль» и Мане приступили к переговорам по новому контракту

«Ливерпуль» и форвард Садио Мане приступили к переговорам о новом контракте, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

По данным источника, клуб предложил игроку соглашение до лета 2025 года. Действующий контракт сенегальского форварда истекает в конце следующего сезона.

Мане перешел в «Ливерпуль» в 2016 году за 41,2 миллиона евро. В этом сезоне Мане провел 41 матч и отметился 18 голами и 2 ассистами. Трансферная стоимость игрока — 80 миллионов евро.

В составе «Ливерпуля» Мане выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.