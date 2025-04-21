«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Хави Симонса

Полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Немецкий клуб готов расстаться с игроком за 81 миллион евро.

В текущем сезоне Симонс провел 29 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.