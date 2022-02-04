«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» продолжают наблюдать за Букайо Сака

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» продолжают следить за игрой полузащитника Букайо Сака в «Арсенале», сообщает ESPN.

Ранее, 1 февраля, журналист Крис Уитли сообщал, что лондонский клуб в ближайшее время может продлить контракт с 20-летним игроком.

Текущее соглашение полузащитника с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Сака провел за Арсенал 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.