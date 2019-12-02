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«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в 1/32 финала Кубка Англии

22:38

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. Центральным матчем станет мерсисайдское дерби — победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Эвертоном». Действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» встретится с «Порт Вале».

Матчи пройдут в январе 2020 года.

«Челси» — «Ноттингем Форест»

«Фулхэм» — «Астон Вилла»

«КПР» — «Суонси»

«Лестер» — «Уиган»

«Чарльтон» — «Вест Бромвич»

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Рочдейл"/"Бостон Юнайтед» — «Ньюкасл»

«Оксфорд» — «Эксетер"/"Хартпул»

«Кардифф Сити» — «Форест Грин"/"Карлайл»

«Шеффилд Юнайтед» — «Филд»

«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд»

«Ливерпуль» — «Эвертон»

«Бристоль Сити» — «Шрусбери»

«Борнмут» — «Лутон Таун»

«Брайтон» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Бристоль Роверс"/"Плимут» — «Ковентри"/"Ипсвич»

«Истлэй"/"Крю Александра» — «Барнсли»

«Манчестер Сити» — «Порт Вале»

«Мидлсбро» — «Тоттенхэм»

«Арсенал» — «Лидс»

«Джиллинхэм» — «Вест Хэм»

«Бертон Альбион» — «Нортхэмптон»

«Бирмингем» — «Блэкберн»

«Барнли» — «Питерборо»

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