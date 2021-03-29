«Ливерпуль» и «Челси» хотят купить Эдегора
12:25
«Ливерпуль» и «Челси» интересуются полузащитником «Реала» Мартином Эдегором, сообщает AS.
По данным источника, «синие» хотят купить футболиста за 35 миллионов евро, но в клубе опасаются, что «Реал» повысит цену на хавбека. «Ливерпуль» также готов включиться в борьбу.
22-летний норвежец выступает на данный момент в аренде в «Арсенале». Контракт Эдегора с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока — 40 миллионов евро.
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