«Ливерпуль» и «Челси» хотят купить Эдегора

«Ливерпуль» и «Челси» интересуются полузащитником «Реала» Мартином Эдегором, сообщает AS.

По данным источника, «синие» хотят купить футболиста за 35 миллионов евро, но в клубе опасаются, что «Реал» повысит цену на хавбека. «Ливерпуль» также готов включиться в борьбу.

22-летний норвежец выступает на данный момент в аренде в «Арсенале». Контракт Эдегора с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока — 40 миллионов евро.