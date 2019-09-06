«Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел раньше

Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн заявил, что клуб пытался расстаться с полузащитником Стивеном Джеррардом на два года раньше, чем это случилось на самом деле. В 2015 году английский хавбек отправился в MLS после того, как всю карьеру провел в одном клубе.

— В случае Стивена, я сильно сомневаюсь, действительно ли он хотел поехать и поиграть в США в 2015 году, — написал Оуэн в своей новой автобиографии. — Я слышал, что клуб хотел с ним расстаться за два года до того, как он фактически ушел.

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