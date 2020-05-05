«Ливерпуль» хочет взять паузу в переговорах по трансферу Вернера из «Лейпцига»

«Ливерпуль» хочет взять паузу в переговорах о трансфере форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, сообщает The Guardian.

По информации источника, мерсисайдцы сообщили представителям 24-летнего немца, что клубу требуется больше времени, чтобы решить, стоит ли делать официальное предложение по игроку. Сообщается, что руководство «Ливерпуля» сначала хочет оценить влияние пандемии коронавируса на ближайшее трансферное окно. Кризис из-за пандемии может помешать топ-клубам совершать крупные трансферы по окончании сезона-2019/20, поэтому мерсисайдцы пока опасаются делать предложение по Вернеру, несмотря на то, что главный тренер английской команды Юрген Клопп заинтересован в приобретении футболиста.

Вернер готов покинуть «Лейпциг», а «Ливерпуль» считается главным претендентом на нападающего. В контракте футболиста с немецким клубом прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Вернер провел за «Лейпциг» 36 матчей, на его счету 27 голов и 12 результативных передач.