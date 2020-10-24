Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Фабинью

01:08
Теги:

«Ливерпуль» и полузащитник Фабинью ведут переговоры о продлении контракта, сообщает ESPN. Нынешнее соглашение 27-летнего бразильца рассчитано до 2023 года.

Игрок с 2018 года выступает за «красных». В этом сезоне на его счету 8 матчей и 1 голевая передача.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир