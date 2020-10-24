«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Фабинью
«Ливерпуль» и полузащитник Фабинью ведут переговоры о продлении контракта, сообщает ESPN. Нынешнее соглашение 27-летнего бразильца рассчитано до 2023 года.
Игрок с 2018 года выступает за «красных». В этом сезоне на его счету 8 матчей и 1 голевая передача.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.