«Ливерпуль» хочет пригласить Форма

«Ливерпуль» хочет укрепить вратарскую позицию после потери голкипера Алиссона, который выбыл на несколько недель из-за травмы. «Красные» обратили внимание на бывшего вратаря «Тоттенхэма» и «Суонси» Михела Форма, сообщает NOS.

На данный момент 35-летний голкипер находится в статусе свободного агента. Так что он может подписать контракт с «Ливерпулем», несмотря на то что в Англии трансферное окно уже закрылось.

В прошлом сезоне Форм выступал за «Тоттенхэм», но провел за команду только 4 матча.