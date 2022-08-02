«Ливерпуль» хочет получить за Филлипса больше 10 миллионов фунтов

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Филлипс может сменить команду этим летом, сообщает Goal.

По данным источника, 25-летним англичанином интересуются «Борнмут» и «Фулхэм». «Ливерпуль» хочет заработать на продаже футболиста более 10 миллионов фунтов.

Филлипс выступает за «Ливерпуль» с августа 2016 года. Во второй половине прошлого сезона защитник играл за «Борнмут» на правах аренды. Он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Филлипса в 7,2 миллиона фунтов.