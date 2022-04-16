«Ливерпуль» громит «Манчестер Сити» со счетом 3:0 после первого тайма в полуфинале Кубка Англии

«Ливерпуль» громит «Манчестер Сити» после первого тайма в полуфинале Кубка Англии. Команда Юргена Клоппа выигрывает со счетом 3:0.

В составе «красных» счет открыл защитник Ибраима Конате. 22-летний центральный защитник забил за «Ливерпуль» в третьей игре подряд.

Также дубль оформил нападающий Садио Мане. Сенегалец после перехода в «Ливерпуль» в 2014 году забил «горожанам» уже 10 мячей — больше, чем любой другой футболист за это время.