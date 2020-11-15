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«Ливерпуль» готов заплатить 20 миллионов евро за Семеду

10:42
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«Ливерпуль» готов заплатить 20 миллионов евро за защитника «Олимпиакоса» Рубена Семеду, сообщает The Daily Star.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают 26-летнего португальца как необходимое усиление в защите, поскольку Виргил ван Дейк и Джо Гомес выбыли на длительный срок.

Семеду провел 10 матчей за «Олимпиакос» в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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