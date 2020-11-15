«Ливерпуль» готов заплатить 20 миллионов евро за Семеду
«Ливерпуль» готов заплатить 20 миллионов евро за защитника «Олимпиакоса» Рубена Семеду, сообщает The Daily Star.
По информации источника, мерсисайдцы рассматривают 26-летнего португальца как необходимое усиление в защите, поскольку Виргил ван Дейк и Джо Гомес выбыли на длительный срок.
Семеду провел 10 матчей за «Олимпиакос» в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.