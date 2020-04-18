«Ливерпуль» готов снизить цену на Шачири

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Из-за пандемии коронавируса и связанным с ней падением доходов «красные» готовы снизить трансферную стоимость игрока в два раза, сообщает Football Insider.

Ранее была информация, что «Ливерпуль» хотел заработать на трансфере швейцарца 32 миллиона евро. Сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ромы», «Севильи» и московского ЦСКА.

28-летний игрок сборной Швейцарии был приобретен «Ливерпулем» в июле 2018 года у «Стоук Сити» за 14,7 миллиона евро. В нынешнем сезоне Шачири провел 10 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.