«Ливерпуль» готов расстаться с Цимикасом этим летом

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может покинуть команду, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, мерсисайдцы готовы продать 28-летнего грека в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Цимикас провел 28 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.