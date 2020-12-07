«Ливерпуль» готов продлить контракт с Фабинью

«Ливерпуль» намерен предложить новый контракт полузащитнику Фабинью, сообщает The Guardian.

По данным источника, в клубе довольны выступлениями 27-летнего футболиста, поэтому хотят ему предложить контракт до 2025 или 2026 года с увеличением зарплаты. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Фабинью перешел в «Ливерпуль» в 2018 году из «Монако» за 45 миллионов евро и сразу стал основным игроком команды. В сезоне-2020/21 бразилец провел 9 матчей в чемпионате Англии.