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«Ливерпуль» готов платить Вернеру 8 миллионов евро в год

15:45
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«Ливерпуль» ведет переговоры о личном контракте с нападающим «Лейпцига» Тимо Вернером. Английский клуб готов заключить с 23-летним немцем контракт до 2025 года. Зарплата футболиста может составить 8 миллионов евро за сезон без учета бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Ранее сам Вернер изъявил желание перебраться в Англию. В «Лейпциг» форвард перешел летом 2016 года, с тех пор он провел 147 матчей за команду и забил 88 голов.

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