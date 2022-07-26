«Ливерпуль» готов переименовать одну из трибун домашнего стадиона под бренд спонсора

Исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган заявил, что клуб готов переименовать одну из трибун домашнего стадиона под бренд спонсора.

«Мы определенно рассмотрим такую возможность. Мы не стали так поступать с главной трибуной, но можем поступить с «Энфилд Роуд». Мы не исключаем это, но нельзя сказать, что мы активно работаем над этим», — сообщил Хоган The Athletic.

Пока продолжается межсезонье, «Ливерпуль» трудится над своим проектом по расширению «Энфилда» стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что все работы будут завершены к сезону-2023/24, а вместимость стадиона «красных» вырастет до 61 тысячи зрителей.