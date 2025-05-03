«Ливерпуль» готов отпустить Трента в «Реал» до клубного ЧМ за компенсацию в 1 миллион евро
«Ливерпуль» готов отпустить защитника команды Трента Александр-Арнолда в «Реал» до начала клубного чемпионата мира, но выдвинул ряд требований.
Как сообщает AS, если мадридский клуб хочет получить 26-летнего игрока до этого турнира, то тогда Тренту придется отказаться от зарплаты за последний месяц, а «Реалу» заплатить компенсацию в размере 900 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1 миллион евро).
Александр-Арнолд является воспитанником «Ливерпуля». В текущем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 8 голевых передач.
Источник: AS
Новости