«Ливерпуль» — главный претендент на победу в АПЛ по версии суперкомпьютера. «Ман Сити» — третий

Суперкомпьютер Opta составил предсказание о шансах команд стать чемпионом Англии.

Больше всего шансов на победу у «Ливерпуля» — 28,5 процента. На второй строчке «Арсенал» (24,3), на третьем месте «Манчестер Сити» (18,8). Также в топ-6 претендентов попали «Челси» (8,4), «Ньюкасл» и «Астон Вилла» (по 5,1).

В сезоне-2024/25 чемпионом Англии стал «Ливерпуль». В первом матче нового сезона АПЛ мерсисайдцы 15 августа примут «Борнмут».