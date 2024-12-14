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Сегодня, 20:02

«Ливерпуль» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Фулхэмом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо (№ 18) забивает первый гол своей команды.
Фото AFP

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 16-го тура АПЛ — 2:2.

Гости открыли счет на 11-й минуте, отличился Андреас Перейра. Спустя шесть минут хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Энди Робертсон.

На 47-й минуте мерсисайдцы отыгрались благодаря голу Коди Гакпо. На 76-й минуте Родриго Мунис снова вывел лондонцев вперед. Ничью «Ливерпулю» принес гол Диогу Жоты на 85-й минуте.

«Ливерпуль» (36 очков) до 19 матчей продлил серию без поражений во всех турнирах и остается лидером АПЛ. «Фулхэм» (24) идет девятым в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
14 дек, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:2
Фулхэм

В параллельных матчах «Ньюкасл» разгромил «Лестер» (4:0), а «Ипсвич» в концовке вырвал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
14 дек, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
4:0
Лестер
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
14 дек, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:2
Ипсвич

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ипсвич Таун
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
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«Арсенал» и «Эвертон» поделили очки в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
10
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
11
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
12
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
16
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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38 тур
14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 - : -
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 - : -
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 - : -
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
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