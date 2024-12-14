«Ливерпуль» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Фулхэмом»

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 16-го тура АПЛ — 2:2.

Гости открыли счет на 11-й минуте, отличился Андреас Перейра. Спустя шесть минут хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Энди Робертсон.

На 47-й минуте мерсисайдцы отыгрались благодаря голу Коди Гакпо. На 76-й минуте Родриго Мунис снова вывел лондонцев вперед. Ничью «Ливерпулю» принес гол Диогу Жоты на 85-й минуте.

«Ливерпуль» (36 очков) до 19 матчей продлил серию без поражений во всех турнирах и остается лидером АПЛ. «Фулхэм» (24) идет девятым в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Ньюкасл» разгромил «Лестер» (4:0), а «Ипсвич» в концовке вырвал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).