«Ливерпуль» и «Эвертон» встретятся в чемпионате Англии 2 апреля

«Ливерпуль» и «Эвертон» встретятся в чемпионате Англии в среду, 2 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало дерби Ливерпуля — в 22.00 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Эвертон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Эвертон» можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляции матчей АПЛ. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.

02 апреля, 22:00. Anfield (Ливерпуль)

«Ливерпуль» в 29 турах АПЛ набрал 70 очков и лидирует в турнирной таблице, у «Эвертона» — 34 очка и 15-е место в лиге.

В предыдущем туре «красные» обыграли «Саутгемптон» (3:1), а «ириски» — сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).