«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» благодаря голу Жоты

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Единственный гол в игре забил форвард хозяев Диогу Жота, который отличился на 57-й минуте.

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ и с 73 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Эвертон» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей и располагается на 15-й позиции с 34 очками.

Следующую игру красные проведут 6 апреля против «Фулхэма», а «Эвертон» днем ранее встретится с «Арсеналом».