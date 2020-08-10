Новичок «Ливерпуля» Костас Цимикас дал первое интервью клубной пресс-службе после перехода в английскую команду из «Олимпиакоса».

«Я очень счастлив, очень горжусь тем, что оказался здесь, — приводит слова Цимикаса пресс-служба мерсисайдцев. — Для меня «Ливерпуль» — это самый большой клуб в мире. Это большая честь быть здесь, я сделаю все возможное.

Как отреагировал, когда узнал об интересе «Ливерпуля»? С самого начала не поверил. Однако я очень счастлив перейти сюда и играть за эту команду.

Как хорошо я знаком с клубом? Мой брат — фанат «Ливерпуля», он подтолкнул меня перейти сюда. В детстве я болел за «Ливерпуль». Вся моя семья рада этому переходу".