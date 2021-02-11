«Ливерпуль» должен будет заплатить «Фулхэму» за Эллиотта 4 миллиона фунтов

Футбольный компенсационный комитет постановил, что «Ливерпуль» должен выплатить «Фулхэму» компенсацию в размере 4 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника Харви Эллиотта. Также лондонский клуб получит 20 процентов от суммы следующего трансфера футболиста, сообщает Sky Sports.

Эллиотт в 16-летнем возрасте подписал контракт с «Ливерпулем», но клубы не могли договориться о сумме компенсации. «Ливерпуль» предлагал 1 миллион, «Фулхэм» хотел получить 10.

Сейчас 17-летний Эллиотт на правах аренды выступает за «Блэкберн». Он провел в чемпионшипе 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.