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«Ливерпуль» должен будет заплатить «Фулхэму» за Эллиотта 4 миллиона фунтов

01:34
Харви Эллиотт. Фото ФК «Ливерпуль».
Харви Эллиотт. Фото ФК «Ливерпуль».
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Футбольный компенсационный комитет постановил, что «Ливерпуль» должен выплатить «Фулхэму» компенсацию в размере 4 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника Харви Эллиотта. Также лондонский клуб получит 20 процентов от суммы следующего трансфера футболиста, сообщает Sky Sports.

Эллиотт в 16-летнем возрасте подписал контракт с «Ливерпулем», но клубы не могли договориться о сумме компенсации. «Ливерпуль» предлагал 1 миллион, «Фулхэм» хотел получить 10.

Сейчас 17-летний Эллиотт на правах аренды выступает за «Блэкберн». Он провел в чемпионшипе 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.

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