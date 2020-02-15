«Ливерпуль» догнал «Барселону» по количеству беспроигрышных матчей подряд

«Ливерпуль», обыграв «Норвич» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии, продлил свою беспроигрышную серию в премьер-лиге до 43 матчей. При этом у команды 17 побед подряд.

«Крысные» вышли на пятое место среди топ-5 европейских лиг по продолжительности беспроигрышной серии, догнав «Барселону».

Лидирует по этому показателю «Милан», который с 1991 по 1993 год не проигрывал 58 матчей.

Топ-10 беспроигрышных серий в топ-5 лиг Европы:

1. «Милан» (1991/93) — 58 матчей

2. «Бавария» (2012/14) — 53

3. «Арсенал» (2003/04) — 49

4. «Ювентус» (2011/12) — 49

5. «Ливерпуль» (2019/20) — 43

6. «Барселона» (2017/18) — 43

7. «Ноттингем Форест» (1977/78) — 42

8. «Челси» (2004/05) — 40

9. «Фиорентина» (1955/56) — 40

10. «Реал Сосьедад» (1979/80) — 38