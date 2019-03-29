"Ливерпуль" четвертый сезон подряд не будет повышать цены на билеты

"Ливерпуль" на официальном сайте объявил, что заморозит цены на билеты и абонементы на следующий сезон. "Красные" не повышают цены уже четыре сезона подряд.

Стоимость обычных билетов на "Энфилд" составит, как и сейчас, 9 фунтов стерлингов на каждую игру чемпионата, Кубка Англии и еврокубков. На домашние игры в свободную продажу будет выделено порядка 10 тысяч билетов.

Кроме того, клуб продолжит оказывать поддержку школам района Энфилд и предоставит 1000 бесплатных билетов на каждую домашнюю игру АПЛ в следующем сезоне.

"Ливерпуль" на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, на 2 очка опережая "Манчестер Сити", у которого на 1 игру меньше.