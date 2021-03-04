Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 29-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет 4 марта и начнется в 23:15 мск.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Фабинью, Кабак, Робертсон, Вайналдум, Тиагу, Джонс, Салах, Мане, Фирмину.

Запасные: Адриан, Уильямс Н., Уильямс Р., Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Жота, Шачири, Ориги.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржинью, Чилвелл, Зиех, Маунт, Вернер, Жиру.

Запасные: Аррисабалага, Зума, Алонсо, Эмерсон, Хадсон-Одои, Ковачич, Хаверц, Пулишич.