"Ливерпуль" - "Челси": стали известны стартовые составы

"Ливерпуль" и "Челси" объявили составы на матч 34-го тура чемпионата Англии. С первых минут встречу начнет форвард "красных" Мохамед Салах и нападающий "синих" Эден Азар.

Состав "Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Кейта, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмину.

Состав "Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Азар, Виллиан.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 82 очка. "Челси" с 66 баллами располагается на 4-й строчке.

Все о чемпионате Англии - здесь