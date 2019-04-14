"Ливерпуль" – "Челси": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 14 апреля, "Ливерпуль" и "Челси" сыграют в центральном матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

За пять туров до конца сезона "Ливерпуль" занимает первое место и соперничает за чемпионство с "Манчестер Сити". "Челси" же идет третьим, команде предстоит борьба за попадание в Лигу чемпионов еще с тремя конкурентами. При этом "синие" потерпели шесть из семи поражений сезона, играя в гостях.

Неудивительно, что фаворитом матча считается "Ливерпуль". Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,65, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1650 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Челси" – 5,25, на ничью – 4,05. Команда Юргена Клоппа как правило играет результативно, да и "Челси" в последнее время забивает не меньше двух голов. Поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,80, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,05.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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