«Ливерпуль» впервые с 2014 года дома проиграл «Челси»

«Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии (0:1). Единственный мяч на 42-й минуте забил полузащитник Мэйсон Маунт.

Стоит отметить, что «синие» не могли победить на «Энфилде» в АПЛ с 8 ноября 2014 года.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет на 7-й строчке.

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Премьер-лига

29-й тур

«Ливерпуль» — «Челси» — 0:1 (0:1)

Гол: Маунт, 42.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Вайналдум, Тиагу Алькантара (Милнер, 80), Фабинью, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 62), Роберту Фирмину, Салах (Жота, 62), Мане.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Хаверц, 90+1), Зиех (Пулишич, 66).

Судья: Поусон.

4 марта. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».