«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» и одержал вторую победу при Слоте

«Ливерпуль» на своем поле победил «Брентфорд» в матче 2-го тура АПЛ — 2:0.

На 13-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Луиса Диаса. На 70-й минуте преимущество мерсисайдцев удвоил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» (6 очков) одержал вторую победу при Арне Слоте и присоединился к «Манчестер Сити», «Брайтону» и «Арсеналу», набравшим максимальное количество очков в двух стартовых турах.

«Брентфорд» (3 очка) идет 13-м в турнирной таблице.