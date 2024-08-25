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Сегодня, 20:26

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» и одержал вторую победу при Слоте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ливерпуль» — «Брентфорд».
Фото Reuters

«Ливерпуль» на своем поле победил «Брентфорд» в матче 2-го тура АПЛ — 2:0.

На 13-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Луиса Диаса. На 70-й минуте преимущество мерсисайдцев удвоил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» (6 очков) одержал вторую победу при Арне Слоте и присоединился к «Манчестер Сити», «Брайтону» и «Арсеналу», набравшим максимальное количество очков в двух стартовых турах.

«Брентфорд» (3 очка) идет 13-м в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
25 авг, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Брентфорд
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
Арне Слот
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 2
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 2 : 6
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 2
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 3
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 2
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Дэн Берн

Дэн Берн

Ньюкасл Юнайтед

 2 0 2
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